SpaceX отправила в космос седьмую партию спутников Starlink. Теперь в составе группировки на орбите находятся 420 космических аппаратов, передает Хабр.

Согласно данным, 60 спутников Starlink были запущены с помощью тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-39A на мысе Канаверал в 22:30 по московскому времени. После запуска многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Напомним, данный запуск должен был состояться ещё 16 апреля, однако был перенесен на неделю. Причины отсрочки пуска названы не были.

