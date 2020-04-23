За прошедший год спутниковый оператор SES расширил охват в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Европе. Количество домохозяйств, использующих подключение оператора за год выросло на 12 миллионов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, по итогам 2019 года, число телевизионных домохозяйств, пользующихся спутниковым и кабельным подключением от SES, достигло 367 миллионов.

«Большая часть такого роста, а именно 12 миллионов телевизионных домохозяйств, связана с ведущей платформой приема телевизионных программ: спутниковой и кабельной. Они выросли на 9 миллионов подключений в 2019 году до 153 миллионов и 149 миллионов домохозяйств соответственно. Показатели Интернет-телевидения (IPTV) и эфирного телевидения выросли на 3 миллиона абонентов: до 43 миллионов и 21 миллиона домохозяйств», — сказано в пресс-релизе.

Так, наиболее востребованными услуги оператора остаются в Европе — 168 миллионов домохозяйств. Количество абонентов в Европе увеличилось на 1 миллион c 2018 года, за ней следует Северная Америка с показателем рынка в 69 миллионов.

В странах Латинской Америке аудитория SES составляет 42 миллиона домохозяйств. В Азиатско-Тихоокеанском регионе SES обслуживает 39 миллионов домохозяйств, в Африке — 35 миллионов, и 13 миллионов на Ближнем Востоке.

Напомним, в прошлом месяце оператор SES начал программу стратегической трансформации. Программа «упростить и усилить» поможет сосредоточиться на основных сильных сторонах компании, упростить ее работу и способствовать инновациям для будущего роста.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.