Члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания утвердили состав руководства регулятора. По итогам голосования, глава и заместители главы были избраны на вчерашнем заседании, 22 апреля, сообщается на официальном сайте Нацсовета.

Согласно законодательству, руководство Нацсовета избирается членами регулятора посредством тайного голосования. Так, на вчерашнем заседании главой Нацсовета была избрана Ольга Герасимьюк, первым заместителем главы — Валентин Коваль, заместителем главы — Олег Черныш, а ответственным секретарем — Юрия Зиневича.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил нового члена Нацсовета. Должность заняла бывшая руководительница департамента маркетинговой сети кинотеатров «Синема Сити», а до этого — сотрудник отдела маркетинга и PR ТРК «Студия 1+1» — Елена Ницко.

Напомним, в марте Президент Украины выдал ряд указов о досрочном прекращении полномочий Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяны Фещук, а также о назначении Зиневича и Коваля по новой на должность членов Нацсовета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.