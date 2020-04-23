Министерство связи Ганы приостанавливает реализацию проекта перехода эфирного телевидения страны с аналога на цифру (DTT). Причиной тому послужили меры, предпринимаемые правительством для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание Tech Nova GH.

Проект, реализация которого должна была завершиться в июне, приостанавливается из-за проблем с закупками оборудования, которые стали результатом введения частичного карантина в районах Большой Акры, Касоа и Кумаси.

«После объявления карантина развитие системы DTT столкнулось с проблемами из-за того, что некоторые критичные закупки были приостановлены по причине остановки работы государственного бюро закупок», – заявила министр связи Овусу-Экуфул.

Ранее в министерстве сообщали о завершении строительства 42 передающих центров системы DTT и об их подключении к Национальной электросети.

Для обеспечения полноценного и стабильного взаимодействия между вещателями и оператором платформы была создана Центральная Цифровая Передающая Компания (CDTC).

Ранее в стране имела место дискуссия о том, стоит ли вводить абонплату за доступ к цифровым телеканалам, которые изначально предлагалось сделать бесплатными.

Введение оплаты за доступ к цифре (DAF) потребует покупки гражданами Ганы новых цифровых сет-топ-боксов, совместимых с недавно опубликованным стандартом Национального управления связи (NCA).

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