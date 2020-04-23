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Эфирная антенна
Фото: Arrow Electronics

Министерство связи Ганы приостанавливает реализацию проекта перехода эфирного телевидения страны с аналога на цифру (DTT). Причиной тому послужили меры, предпринимаемые правительством для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание Tech Nova GH.

Проект, реализация которого должна была завершиться в июне, приостанавливается из-за проблем с закупками оборудования, которые стали результатом введения частичного карантина в районах Большой Акры, Касоа и Кумаси.

«После объявления карантина развитие системы DTT столкнулось с проблемами из-за того, что некоторые критичные закупки были приостановлены по причине остановки работы государственного бюро закупок», – заявила министр связи Овусу-Экуфул.

Ранее в министерстве сообщали о завершении строительства 42 передающих центров системы DTT и об их подключении к Национальной электросети.

Для обеспечения полноценного и стабильного взаимодействия между вещателями и оператором платформы была создана Центральная Цифровая Передающая Компания (CDTC).

Ранее в стране имела место дискуссия о том, стоит ли вводить абонплату за доступ к цифровым телеканалам, которые изначально предлагалось сделать бесплатными.

Введение оплаты за доступ к цифре (DAF) потребует покупки гражданами Ганы новых цифровых сет-топ-боксов, совместимых с недавно опубликованным стандартом Национального управления связи (NCA).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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