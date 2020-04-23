Эпидемия COVID-19 заставила польских чиновников отсрочить проведение тендера на частоты для 5G

В Польском Управлении Электросвязи (UKE) решили перенести крайний срок подачи заявок на участие в тендере на четыре частоты для развития сетей 5G в связи с тем, что страна находится в состоянии эпидемиологической угрозы.

Приём заявок на участие в тендере, объявленном 6 марта, планировалось завершить 24 апреля. Ранее в Управлении Электросвязи (UKE) заявляли о том, что карантин, объявленный в связи с эпидемией COVID-19, не станет причиной смещения крайних сроков подачи заявок.

Однако на прошлой неделе в своём интервью изданию PolandIN эксперт по вопросам цифровой безопасности компании Fudo Security Саша Фарбах высказал предположение касательно того, что, следом за Францией, Австрией и рядом других стран, Польша может отменить тендер.

«Это не означает, что внедрение 5G остановлено – просто данный процесс может замедлиться на территории ЕС и, в частности, в Польше, – заявил господин Фарбах. – В условиях текущего кризиса трудно спрогнозировать размеры затрат на развитие инфраструктуры. Верным является также утверждение о том, что многие поставщики в Европе зависят от поставок из Китая, и будущее было неопределённым с самого начала».

«Внутри страны многие инициативные группы, занимающиеся вопросами защиты прав потребителей, желают остановить процесс внедрения 5G, не имея на то веских оснований», – заявил он, намекая на группы, атакующие новую технологию из-за возможных угроз для здоровья, якобы связанных с использованием большего количества антенн. Впрочем, каких-либо доказательств, свидетельствующих в пользу реальности этих опасений, нет.

Возможности системы LTE, используемой в настоящее время в Польше, близки к исчерпанию, поэтому четыре провайдера, работающие в стране, готовы вкладывать инвестиции в новую технологию. Более высокие скорости передачи данных рассматриваются как ключ к развитию так называемого Интернета вещей, который, в свою очередь, должен ускорить рост сектора высоких технологий.

Правительство также крайне заинтересовано в деньгах, которые может принести проведение тендера – только в текущем году в государственную казну может поступить несколько миллиардов евро.

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