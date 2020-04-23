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Эпидемия COVID-19 заставила польских чиновников отсрочить проведение тендера на частоты для 5G

Борис Скуратовский
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5G Евросоюз

В Польском Управлении Электросвязи (UKE) решили перенести крайний срок подачи заявок на участие в тендере на четыре частоты для развития сетей 5G в связи с тем, что страна находится в состоянии эпидемиологической угрозы.

Приём заявок на участие в тендере, объявленном 6 марта, планировалось завершить 24 апреля. Ранее в Управлении Электросвязи (UKE) заявляли о том, что карантин, объявленный в связи с эпидемией COVID-19, не станет причиной смещения крайних сроков подачи заявок.

Однако на прошлой неделе в своём интервью изданию PolandIN эксперт по вопросам цифровой безопасности компании Fudo Security Саша Фарбах высказал предположение касательно того, что, следом за Францией, Австрией и рядом других стран, Польша может отменить тендер.

«Это не означает, что внедрение 5G остановлено – просто данный процесс может замедлиться на территории ЕС и, в частности, в Польше, – заявил господин Фарбах. – В условиях текущего кризиса трудно спрогнозировать размеры затрат на развитие инфраструктуры. Верным является также утверждение о том, что многие поставщики в Европе зависят от поставок из Китая, и будущее было неопределённым с самого начала».

«Внутри страны многие инициативные группы, занимающиеся вопросами защиты прав потребителей, желают остановить процесс внедрения 5G, не имея на то веских оснований», – заявил он, намекая на группы, атакующие новую технологию из-за возможных угроз для здоровья, якобы связанных с использованием большего количества антенн. Впрочем, каких-либо доказательств, свидетельствующих в пользу реальности этих опасений, нет.

Возможности системы LTE, используемой в настоящее время в Польше, близки к исчерпанию, поэтому четыре провайдера, работающие в стране, готовы вкладывать инвестиции в новую технологию. Более высокие скорости передачи данных рассматриваются как ключ к развитию так называемого Интернета вещей, который, в свою очередь, должен ускорить рост сектора высоких технологий.

Правительство также крайне заинтересовано в деньгах, которые может принести проведение тендера – только в текущем году в государственную казну может поступить несколько миллиардов евро.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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