Если вы не учили в школе физику и химию, – то жизнь пола чудес, магии и волшебства

Апрель на карантине вносит свои коррективы в жизнедеятельность Европы. Когда у людей много свободного времени, как ресурсов, – они пытаются себя чем-то занять. А так как на два извечных вопроса «что делать» и «кто виноват» ответ так и не найдет, то раскрывается плодотворная ниша для реализации любых идей и воплощения в жизнь даже самых бредовых.

Мир столкнулся с неизвестной для многих эпидемией коронавируса и вчерашние валютные трейдеры, эксперты по пирамидкам и бизнес-коучи личностного роста переквалифицировались в вирусологов. Конспирология подтолкнула в причинах появления пандемии обвинить не Китай, не таинственные лаборатории в городе Ухань. Берите выше. В распространении вируса виновата мобильная связь 5 поколения! Сторонники теории верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм. В связи с этим, люди стали массово уничтожать оборудование мобильных операторов в Британии, Нидерланадах.

Согласно одной из теорий, вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань после того, как там появилась «вышка» 5G. Якобы именно станция стала источником заражения, и вирус передается через сети 5G.

Хотя никаких научных подтверждений вышеописанной теории в настоящее время не существует, у нее есть немало приверженцев, включая звезд мирового масштаба. Одним из них является британский боксер Амир Хан, ранее владевший поясами чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе. «Вам не кажется, что коронавирус как-то связан с 5G и строящимися вышками? Вирус создан людьми и распространен специально, чтобы протестировать 5G», – заявил боксер в интервью изданию BoxingScene.

Примечательно, что под раздачу попадают не только 5G-вышки, но и оборудование, связанное с 2G, 3G и 4G.

Мир настолько глобализирован, что истерия докатилась и до Украины. 7 апреля 2020 года на сайте Президента появилась электронная петиция №22/092038-еп от Гордей Юлианы Валерьевна с требованием «Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров’я!» с аргументацией: «Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні!». Петицию даже успели подписать 5480 человек!

А что с 5G в Украине?

Начнем с самого простого. Связи пятого поколения 5G в Украине нет! Для внедрения необходимо выделение частотного ресурса, что требует времени, ресурсов и инвестиций для проведения конверсии. Только после всех процедур внесенные в План использования радиочастотного ресурса частоты выставляются на аукцион, где операторы могут принять участие в покупке освободившихся частот в диапазонах 700МГц и 3.4 – 3.8ГГц, подходящих для построение 5G.

Впервые 5G в Украине протестировали в апреле 2019 года в рамках фестиваля WeGame 5.0. На своем стенде компания Vodafone предоставляла решение Nokia для возможности на практике сравнить скорости 4G и 5G.

25 февраля 2020г. Министерство цифровой трансформации и компания Ericsson подписали меморандум о сотрудничестве и консультационной поддержке в сфере фиксированных и мобильных систем связи нового поколения 4G (LTE-Advanced) и 5G.

lifecell и Ericsson анонсировали тестирование 5G в шести городах Украины. Формально – планировалась установка тестовых сот в фирменных магазинах lifecell в Киеве (Бессарабская площадь и ТЦ «Оушен Плаза»), Днепре (бульвар Европейский), Харькове (улица Ярослава Мудрого), Львове (проспект Свободы), Одессе (улица Дерибасовская) и Черкассах (улица Смилянская) для демонстрации возможностей передачи данных.

5G в мире

Сейчас в мире работает 29 коммерческих сетей 5G, вендоры предлагают около 30 моделей смартфонов, поддерживающих 5G. Основной частотный ресурс, который используется для построения сетей пятого поколения – диапазон сантиметровых волн 3.4 3.8 ГГц. Ранее эти частоты использовались для технологии WiMax, но были изъяты и после конверсии переданы для 5G.

На сайте НКРЗІ вы можете ознакомиться с презентацией от компании Analysys Mason с информацией об основных аспектах и технологиях связи пятого поколения.

При чем тут C-дипазон?

Для обладателей шапочек из фольги, которые во всем винят связь пятого поколения, хотя карты покрытия 5G говорят о мизерных территориях, у меня есть очень плохая новость. Враг куда ближе, чем им кажется.

Карта покрытия Лондонского региона сетью оператора EE Mobile. Фиолетовый цвет – 5G

Нужно просто поднять голову!)) Последние лет 40 в мире развиваются доставки данных через спутник. И в C-диапазоне, а это все те же 3.6 – 4.2 Гигагерц, десятилетиями на неокрепшие головы граждан в режиме 24/7 с геостационарной орбиты идет облучение! В зону покрытия луча попадают сразу несколько континентов. Это вам не покрытие от соты в сотню метров, тут вопрос более глобально обстоит. Спутник за 36 000 километров на орбите – не вышка, до спутника не дотянуться! Вот куда необходимо обратить свой взор!

Как можно было проспать источники излучения, вещающие с 80-х годов прошлого века – загадка!!!

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