«Укртелеком» приступил к реализации проекта по предоставлению доступа к оптическому интернету в украинских сёлах. Жители Харьковской области уже подключились к сети, передает Укринформ.

Подключения проводятся в рамках проекта по развитию мультисервисной телекомсети, реализуемого «Укртелекомом» совместно с Iskratel и SID Bank. Согласно плану, в течение двух лет оптический интернет должен появиться ещё в 200 населенных пунктах на территории 13 областей.

Сейчас «Укртелеком» делает первые шаги в реализации проекта. Оптический интернет появился в селе Просяное (Харьковская обл.).

«Первыми абонентами, получившими доступ к скоростному «оптическому» интернету в рамках нового проекта по развитию мультисервисной телекомсети, стали жители Харьковщины. Уже сейчас в селе Просяное Нововодолажского района Харьковской области, где ранее интернета не было вообще, его жители впервые подключаются к оптике», — отметили в «Укртелекоме».

Напомним, в апреле прошлого года «Укртелеком» уже запускал аналогичный проект по расширению покрытия оптического интернета по технологии GPON. В постройку опто-волоконных линий провайдер инвестировал порядка четверти миллиарда гривен, 130 миллионов из этой суммы были предоставлены Словенским банком развития.

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