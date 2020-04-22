Запуск телеканала NBC Sky World News от американского вещателя отложен из-за «коронавирусного кризиса».

Американская компания NBC News продала свою долю акций общеевропейского новостного канала Euronews. Об этом сообщил источник, имеющий отношение к одному из французских платных телеканалов.

Как передаёт Variety, компания NBC продала принадлежащие ей 25% акций Euronews, купленные ею три года назад за 25 миллионов евро (27 миллионов долларов), мажоритарному акционеру новостного телеканала – египетскому телеком- и медиа-магнату Нагибу Савирису.

По итогам сделки, которая была закрыта 15 апреля, доля принадлежащей Савирису компании Media Globe Networks в Euronews достигла 88%.

Напомним – недавно корпорация Comcast, являющаяся материнской компанией NBC News, приобрела британскую группу Sky за 33 миллиарда долларов.

Согласно информации издания Financial Times, в Comcast намерены создать на базе объединённого предприятия NBC Sky World News новый общеевропейский телеканал, который сможет напрямую конкурировать с каналом Euronews, вещающим из города Лион на востоке Франции.

В компании Euronews в свою очередь заявили, что покупка Савирисом дополнительной доли в предприятии является свидетельством высокого доверия, которое проявляет к вещателю его мажоритарный акционер.

Компания Euronews, созданная в 1993 году и в настоящее время имеющая в своём активе 12 национальных телеканалов, намерена сосредоточиться на развитии цифрового контента, надеясь тем самым выйти «за рамки простых новостей», а также рассматривает возможность расширения партнёрства со «сторонними платформами», – сообщает источник в компании.

В Euronews также сообщили, что за 2019 год её «цифровая» аудитория увеличилась вдвое, и данная тенденция сохранится также в текущем году.

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