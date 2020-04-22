Госспецсвязь опубликовала данные по кибератакам и другим компьютерным угрозам, зафиксированным на предыдущей неделе. В промежутке между 11 и 17 апреля было обнаружено более 950 подобных инцидентов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, всего за указанный период было зафиксирован 951 киберинцидент, из них уже обработано 948. В числе данных инцидентов 34 атаки были обращены на сайты госструктур (Офиса Президента, Госспецсвязи, Государственного бюро расследований и т.д.).

В связи с этим было усилено системы защиты 16 сайтов государственной власти, среди которых: сайт Луганской ОГА, Госспецсвязи, МВД, Минэкономразвития, Министерства здравоохранения и Минфина.

Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 11 138 подозрительных событий. Среди них: 3785 нестандартных протоколов, 3190 случаев сетевого сканирования, 2224 попытки получения прав администратора, 1673 обнаружения сетевого трояна, 217 веб-атак, 48 попыток получения прав пользователя и одна попытка похищения информации.

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