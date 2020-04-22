Видеосервис HBO Max начнет работу уже 27 мая. Подписчикам уже на старте будет доступно порядка 10 тысяч часов видеоконтента, передает Телекритика.

Согласно данным, библиотека HBO Max насчитывает около 10 тысяч часов фильмов и сериалов канала HBO и студии Warner Bros. Кроме того, видеосервис представит свои подписчикам и эксклюзивный контент.

«В частности, подписчикам будет доступна комедия «Любить жизнь» (Love Life), документальный фильм «Под запись» (On The Record), конкурс бальных танцев Legendary, детские программы «Крафтопия» и «Не вечернее шоу с Эльмо», а также новые серии анимационного сериала Looney Tunes. Летом и осенью эксклюзивно на платформе HBO Max появится фильм «Стюардесса» со звездой сериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко в главной роли, новые эпизоды сериала «Роковой патруль», научно-фантастический сериал Ридли Скота «Воспитанные волками», анимационные сериалы «Достаточно близко» и «Время приключения: Далекие земли»», — пишет ресурс.

Стоимость подписки на HBO Max будет самой высокой и составит $14,99 в месяц.

Отмечается, что в день запуска платформы оригинального контента будет меньше, чем ожидалось ранее. В частности, ранее говорилось о том, что HBO Max покажет такие популярные проекты как «Друзья» от NBC, «Южный Парк» от Comedy Central и «Теория Большого Взрыва» от CBS.

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