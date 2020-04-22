Неожиданное начало пандемии коронавируса (COVID-19) также неожиданно повлияло на устоявшийся образ жизни человечества, остановив различные отрасли экономики введёнными карантинными мерами. COVID-19 также привёл к полной остановке различных европейских и мировых чемпионатов по футболу, тем самым оказав влияние на спортивное телевидение. В частности, футбольные телеканалы оказались без своего главного козыря – прямых трансляций поединков между ведущими футбольными клубами. В связи с этим Mediasat обратился за комментарием к Александру Денисову, директору телеканалов «Футбол 1/2/3», и попросил рассказать, как каналы работают в условиях карантина.

С введением карантина в Украине, мы столкнулись с ситуацией, прецедентов которой ещё никогда не было. Нет футбола, а что в этой связи показывать? Конечно, мы могли остановить всё студийное производство, сделать канал барабанного типа и просто крутить повторы старых матчей. Впрочем, так поступило большинство европейских ведущих каналов. Но мы решили, что нельзя в столь критический момент закрыть всё и оставить нашего телезрителя без футбольных новостей, без обсуждения нынешней трагической ситуации, в которой оказался футбол.

При этом мы сами в начале карантина испытывали определённый пессимизм, касательно того, а будет у нас достаточно контента, чтобы насыщать ежедневно три выпуска новостей. Оказалось, что мы были правы, когда рискнули сохранить новости в эфире, мир футбола не замер, а напротив, всеми возможными способами коммуникации, через соцсети, zoom и другие средства связи продолжился контакт с футбольной аудиторией. В том числе важно держать в курсе нашего телезрителя, когда появятся первые признаки возвращения футбола и возобновления чемпионатов. Оказалось, что новости очень нужны в этот момент и как показывают цифры телесмотрения, все брендообразущие проекты канала, такие как «Футбол Ньюз» и «Великий футбол» смотрят на стабильно высоком уровне, несмотря на карантин.

Безусловно, первые несколько недель всем было сложно. В первую очередь психологически, замер температуры, маски. Перчатки, в ньюзруме был устойчивый запах антисептика, всех много и нужно было привыкнуть работать в новых условиях, всем было немного даже страшно. Сейчас уже привыкли. В конце концов, все понимают – мы большое футбольное медиа, мы должны продолжать работать для нашего телезрителя. И я благодарен всему коллективу за преданность каналу и преданность любимому делу.

Нам не только удалось сохранить все наши проекты, но и оперативно запустить новый. По сути, уже через пять дней после объявления карантина, вышел в эфир первый выпуск новой программы «Залишайся з Футболом». Мы впервые сделали проект за такой короткий срок. «Залишайся з футболом» – это по сути градусник ситуации в которой оказался футбол во время пандемии.

Как и в случае с «Футбол Ньюз», мы не знали, что нам делать с «Великим футболом». Дискуссионную площадку четырёх человек в студии на период карантина мы решили приостановить. Но, что делать или не делать в этой ситуации дальше, тоже был вопрос. И было принято решение сделать один спецвыпуск «Великий футбол – Карантин», и посмотреть, что из этого получится. В течение полутора часов посредством facetime и skype я был на связи с Андреем Шевченко, Александром Зинченко и другими спикерами, в студии был Андрей Павелко и этот выпуск очень многим пришелся по душе, был большой позитивный отклик от телезрителей. После эфира Андрей Шевченко сказал мне, что будет здорово, если этот формат спецвыпуска «Великого футбола» останется, такой информационный формат обязательно нужен болельщикам на время карантина.

Да, сейчас это похоже скорее на «Футбольный уик-энд», но в отсутствии матчей, разговор тет-а-тет с топ спикерами украинского и европейского футбола – это уникальная возможность для телезрителя каналов «Футбол» узнавать, что происходит в мире футбола в момент пандемии. В целом каждое включение со звездами я стараюсь посвящать не только теме карантина, но и другим темам, которые интересуют нашу аудиторию.

Одним словом, рассказывая обо всех новшествах и изменениях в эфире во время карантина, я хочу сказать, что у любого кризиса есть свои позитивные стороны, он заставляет меняться. Нужно быстрее мыслить, нужно принимать нестандартные решения, нужно не бояться рисковать. Это хороший опыт для телеканалов «Футбол» продолжать создавать футбольное телевидение в отсутствии прямых трансляций.

А футбол обязательно вернётся. Этот матч против коронавируса мы должны обязательно выиграть. Будьте здоровы, а болейте – только за футбол.

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