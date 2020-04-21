Уже этим летом Vodafone планирует запустить услугу eSIM. По словам маркетингового директора Vodafone Украина Андрея Отрощенко, техническая часть проекта уже на финальной стадии, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил Отрощенко, технология eSIM будет запущена уже в конце июня — начале июля. Об этом он рассказал в ходе онлайн-презентации отчетности оператора за 2019 год.

«Мы рассматривали различные партнерские решения и рассчитываем, что это будет уже в конце июня-начале июля. И думаю, что мы предложим нашим клиентам более интересный пользовательский опыт», — сказал директор по маркетингу Vodafone Украина.

Технология eSIM призвана заменить традиционные физические сим-карты. Благодаря электронному аналогу «симки», мобильные устройства не будут нуждаться в отдельных слотах для сим-карты, а значит — могут стать более компактными.

Напомним, оператор lifecell запустил технологию eSIM ещё в ноябре. Однако первым среди украинских мобильных операторов предложил абонентам eSIM оператор ТриМоб.

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