В интернете обнаружили около 700 поддельных сайтов Netflix. Копируя страницу регистрации известного сервиса, мошенники получают доступ к данным пользователей, передает Главком.

Согласно данным, подобные поддельные сайты стали частым явлением во время карантина, поскольку люди все больше ищут развлечений в интернете. Большинство этих «копий» появились в период между 6 апреля и Пасхой.

Отмечается, что визуально такие мошеннические сайты могут быть очень похожими на оригинальный. Однако почти всегда в них имеются ошибки, которые их и выдают. Сайты, как правило, предлагают подписки или бесплатные аккаунты с целью получить пользовательские данные.

Не обошли стороной мошенники и недавно запущенный сервис Disney+. В сети были обнаружены четыре его «клона».

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