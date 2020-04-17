Во время карантина украинцы стали намного больше времени проводить в сети. В связи с этим, согласно наблюдениям Vodafone Retail, в разы вырос спрос на Wi-Fi-роутеры и модемы, передают Українські Новини.

По данным компании, в онлайн-магазине Vodafone Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы стали заказывать в 6 раз чаще. Такая тенденция наблюдается с введением карантина в стране.

Кроме того, в 5 раз вырос спрос на стартовые пакеты, в 3 раза — на карты памяти. В то же время аксессуары вроде наушников и смарт-часов стали заказывать на 30% реже.

В целом же объем заказов через интернет увеличился более чем на 30%. При чем в столице этот показатель с введением карантина особо не изменился, а вот в регионах объем интернет-покупок обратно пропорционален размерам населенных пунктов: чем меньше город, тем больше заказов. Также Vodafon отметил, что посетители онлайн-магазина стали намного быстрее принимать решение о покупке — примерно на 25%.

Напомним, в начале месяца Министерство цифровой трансформации сообщило об увеличении нагрузки на сеть, поскольку украинцы на карантине стали намного больше времени проводить в интернете.

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