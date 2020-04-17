Аналитики: эпидемия COVID-19 станет катастрофической для кинобизнеса, а OTT-сектор ждёт подъём

По мнению авторов отчёта, увлечение домашними развлечениями (цифровые платформы, ТВ, игры) вырастет, поскольку «поведение на карантине» приведёт к формированию привычек.

Пандемия COVID-19 будет иметь далеко идущие последствия для индустрии медиа и развлечений, став катастрофой для кинопроката, развлекательных мероприятий и тематических парков. В то же время, она приведёт к всплеску потребления цифровых медиа.

В KPMG подготовили отчёт под названием «COVID-19: Множество OTTенков кризиса – перспектива для медиа и индустрии развлечений», в котором анализируется влияние COVID-19 на масс-медиа и индустрию развлечений. В отчёте говорится, что текущая среда может привести к снижению потребления медиа в ближайшем будущем.

В период карантина растёт популярность контента ТВ, цифровых развлечений, OTT-платформ и игр. В то же время в силу введения норм социального дистанцирования наблюдается катастрофическое падение интереса к развлечениям вне дома – кинопросмотрам, развлекательным мероприятиям, тематическим паркам.

«В период карантина увеличилось потребление цифровых медиа – в частности, OTT – как в разрезе затраченного времени, так и в разрезе завоевания новых аудиторий. Сформировавшиеся в результате этого привычки, по всей видимости, приведут после нормализации ситуации с COVID-19 к более высоким показателям нормы», – говорится в отчёте.

Авторы отчёта также отметили, что потребление OTT контента может начать смещаться с экранов мобильных устройств на экраны телевизоров «из-за того эффекта, который карантин оказывает на использование широкополосного интернета».

Игры являются ещё одним сектором цифровой экосистемы, который может воспользоваться текущей ситуацией, и «медиа-компании, включая OTT платформы, могут серьёзно рассматривать игры в качестве возможности расширить свои предложения».

В исследовании подчёркивается, что несмотря на рост объёмов телесмотрения ему не хватает свежего контента. В настоящее время популярны новостные телеканалы, поскольку зрители внимательно следят за развитием ситуации с COVID-19.

«Спорт будет иметь огромные перспективы с началом выхода из карантина», – предсказывают авторы исследования.

Говоря о кино, эксперты пишут «с закрытием кинотеатров иссякли и доходы».

«Процесс восстановления может быть различным в зависимости от демографии, различных факторов, связанных с COVID-19, и возможного влияния социальных собраний», – добавляют авторы отчёта. В целом возвращение к нормальному процессу может занять долгое время с сужением театральных окон и возможной отсрочкой расширения.

OTT платформы обладают серебряной подкладкой. Несмотря на то, что конвейер производства контента остановился, у платформ имеется обширная и яркая библиотека, что играет им на руку. «Игроки OTT рынка предлагают бесплатную подписку на длительные промежутки времени, что должно в итоге помочь сформировать соответствующую привычку и удержать подписчика», – говорится в отчёте. Формирование привычки может привести к появлению новой нормы и ускорению роста потребления и увеличению монетизации.

Ещё одним сектором, который ожидает расцвет, может стать анимация. «Анимация и сфера визуальных эффектов (VFX) работают более долгосрочно, поэтому спрос в этом секторе может сохраниться на прежнем уровне, несмотря на кризис. В сфере телевизионных и цифровых проектов можно ожидать рост, а кинопроизводство окажется под более сильным ударом», – говорится в отчёте. В результате в секторе пост-продакшн и VFX для кинопроизводства можно ожидать проблем. В свою очередь, сектор анимации для телевидения и цифровых платформ может восстановиться быстрее.

Если говорить о различных мероприятиях, то восстановление в этой сфере будет идти неспешно в силу более медленного процесса сокращения социальной дистанции.

Если говорить о радио, то спрос на местный контент сохранится и после восстановления. Однако, рекламному рынку потребуется некоторое время для того, чтобы прийти в норму.

Печатные СМИ получают шанс на новую жизнь. «Такие СМИ имеют более высокий уровень доверия аудитории на фоне фейков, распространяемых через социальные медиа», – говорится в отчёте, авторы которого полагают, что после снятия ограничений тиражи могут возрасти, что должно увеличить монетизацию за счёт рекламы. В отчёте подчёркивается, что монетизация в данном секторе в основном «зависит от рекламы, объёмы которой сильно сократились».

По мнению экспертов, готовивших отчёт, сектор домашних развлечений (цифровые платформы, ТВ и игры) ожидает рост, поскольку «поведение в период карантина» приведёт к формированию привычек.

«Сектор развлечений вне дома – кинотеатры, мероприятия, тематические парки – в особенности, в очагах COVID-19, рискует сократиться, даже в среднесрочной перспективе. Уменьшение спроса в некоторых слоях населения может стать сдерживающим фактором развития сектора», – добавляют эксперты.

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