Пребывая на карантине, украинцы используют все больше интернета. По подсчётам Киевстар, за месяц за месяц в сети оператора потребление домашнего интернета выросло примерно на 20%, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что больше всего трафика потребляют в Полтавской области — около 15 Гб в день на абонента. Также лидерами по использованию интернета являются Львовская и Черновицкая области.

Кроме того, во время карантина также увеличилось число новых заявок на подключение — на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активный рост новых подключений наблюдается в Днепропетровской и Киевских областях.

«За время карантина к сети «Домашний Интернет» от Киевстар было подключено еще около 4 500 квартир. Нужно отметить, что сотрудники, которые отвечают за разворачивание сети, поддержку и подключение новых абонентов, продолжают работать в штатном режиме», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, недавно Киевстар расширил покрытие сети 4G почти в 500 населенных пунктах. Всего 4G от Киевстар охватывает порядка 11 тысяч населенных пунктов, где проживает почти 79% населения Украины.

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