В Верховной Раде поддержали законопроект, направленный на усиление наказания за повреждение телекоммуникационных сетей. Нарушителям теперь грозят штрафы в более крупных размерах и лишение свободы на более продолжительные сроки, передает Hubs.

Сообщается, что за поддержку законопроекта проголосовали 315 народных депутатов. Благодаря этому, злоумышленников, ворующих или повреждающих телеком-оборудование, ждёт более строгое наказание.

Таким образом, если повреждение средств телекоммуникации не приведет к прекращению поставления услуг, нарушитель получит штраф в размере 1700 грн до 3400 грн (для граждан) или от 5100 грн до 6800 грн (для должностных лиц). Если же вмешательство повлечет за собой нарушение работы телекоммуникационной сети, предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 51 тыс. грн или ограничения (лишения) свободы на срок от 1 до 3 лет.

В случае повторного нарушения, злоумышленника ждёт лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. А если такие действия причинили имущественный вред в крупных размерах или повлекли тяжкие последствия – нарушители будут наказаны лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В прошлом месяце сообщалось, что из-за воровства телекоммуникационных кабелей украинцы могут и вовсе остаться без интернета. Несмотря на карантин, кражи телеком-оборудования происходят в прежних масштабах.

Напомним, законопроект, призывающий усилить меры наказания за кражу и порчу телеком-оборудования, поступил в Верховную Раду в октябре прошлого года. Депутаты-инициаторы идеи заявили, что ущерб от «кабельных воров» несоизмерим с действующими на тот момент санкциями.

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