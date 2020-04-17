Орган стандартизации мобильной связи 3GPP отложил выпуск двух обновлений протокола 5G на три месяца по причине негативного влияния эпидемии коронавируса (Covid-19) на мировую индустрию мобильной связи.

В соответствии с изменениями, внесёнными в график, работа над 16 релизом технической спецификации 3-го этапа внедрения стандарта будет завершена в июне, а выпуск следующего – 17-го релиза – передвинут на декабрь 2021.

Задержка вызвана негативным влиянием пандемии Covid-19 на работу организации: все заседания рабочих групп и прочие мероприятия для членов организации отменены как минимум до мая.

Работа организации максимально была переведена в онлайн.

В окончательной версии 16-го релиза спецификации будут представлены технические аспекты, призванные повысить эффективность работы сетей 5G, в частности – уменьшить потребление энергии и снизить влияние помех. Описанные в спецификации технологии предполагают улучшение MIMO (eMIMO), расширение возможностей Двойного подключения и самоорганизующихся сетей (SON).

В спецификации также будет описана новая структура API, принципы доступа к нелицензируемому частотному спектру, а также включены усовершенствованные протоколы для связи транспортных средств с прочими объектами (V2X) и работы промышленных приложений IoT.

В Релизе 17, по всей видимости, будут представлены спецификации для дальнейшего обновления RAN, обновления существующих протоколов, а также – поддержки новых технологий.

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