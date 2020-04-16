Телеканал футбольного клуба «Шахтер» начал вещание. Канал Shakhtat.TV запущен в тестовом режиме на сервисе OLL.tv, сообщает на своей странице в Facebook генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Сообщается, что пока канал работает в тестовом режиме и транслирует, преимущественно, архивные матчи. Однако, по словам Палкина, уже в начале следующего сезона на Shakhtat.TV должен появиться контент собственного производства.

Сейчас канал доступен на сервисе OLL.tv. Но уже в скором времени, заверил гендиректор ФК «Шахтер», Shakhtat.TV появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT-провайдеров.

Напомним, о том, что ФК «Шахтер» планирует запускать собственный телеканал, стало известно в середине января. Об этом рассказал член Нацсовета Олег Черныш.

Через месяц Нацсовет выдал Shakhtat.TV лицензию на кабельное вещание по технологии OTT.

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