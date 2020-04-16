Компания Samsung вдвое сократит производство смартфонов в текущем месяце. На такие меры компания вынуждена пойти из-за снижения продаж, передает Ferra.ru.

Согласно данным, в апреле южнокорейская компания планирует выпустить порядка 10 миллионов смартфонов. Для сравнения, ранее Samsung производила примерно 25 миллионов устройств ежемесячно.

Дело в том, что из-за коронавируса значительно снизились продажи — на складах Samsung осталось много нераспроданной техники. И это с учётом того, что в некоторых странах заводы компании закрыты. Так что производство в больших масштабах пока не имеет смысла.

Прогнозируется, что во втором квартале текущего года продажи Samsung продолжат снижаться. Однако уже в третьем квартале — на смартфоны компании снова восстановится спрос.

Напомним, в начале марта два южнокорейских техногиганта — Samsung и LG — закрыли заводы в Корее из-за коронавируса.

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