В условиях самоизоляции люди стали потреблять в разы больше видеоконтента. А поскольку платить за него хочется далеко не всем, пользователи все чаще обращаются к нелегальным ресурсам. По данным портала TorrentFreak, в ряде стран Европы существенно вырос трафик пиратских сервисов и, в частности, торрент-сервисов, передает Кабельщик.

Согласно данным, в Италии рост пиратского трафика стремительно пошел вверх сразу же, в первый день изоляции, и продержался некоторое время. За день до официального объявления карантина, 8 марта, было зафиксировано 592 тысячи загрузок и 213 тысяч IP-адресов, через неделю эти показатели уже имели значения 810 тысяч и 304 тысячи соответственно.

Похожая ситуация наблюдалась и в Испании. Там уже на первой неделе карантина спрос на пиратские сервисы увеличился на треть. Во Франции и Великобритании также возросло количество обращений к нелегальным ресурсам, но в меньшей степени. Примечательно, что в Нидерландах и Швеции подобные тенденции не наблюдаются, возможно, из-за того, что в этих странах не такие строгие меры по изоляции.

Что касается неевропейских стран, то там картина тоже разномастная. Если в Аргентине, Южной Африке и некоторых регионах Саудовской Аравии ситуация примерно как в Европе, то в США спрос на пиратские ресурсы возрос незначительно, а в Китае и Южной Корее — и вовсе не увеличился.

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