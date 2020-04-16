В настоящее время в Европе работает более 11 000 телеканалов. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта European Audiovisual Observatory.

Согласно информации, полученной из базы данных MAVISE Европейской аудиовизуальной обсерватории (European Audiovisual Observatory), которая изучает доступность телеканалов и служб видео по запросу на территории 41 европейской страны, а также в Марокко, в 2019 году в регионе вещало в общей сложности 11 418 телеканалов. Из них 4 757 телеканалов были каналами местного телевидения.

Ежегодно обновляемая база данных MAVISE предоставляет информацию о телевизионных каналах и службах доступа к видео по запросу, работающих в Европе, включая данные о структуре собственности, целевых аудиториях и выданных лицензиях.

Наибольшее количество местных телеканалов работает на рынке Великобритании – в этой стране их 477. Далее следуют Чехия (86 местных телеканалов), Люксембург (69 местных телеканалов), Испания и Нидерланды (по 62 местных телеканала в каждой).

В отчёте также говорится о том, что на территориях стран, анализируемых MAVISE, 6 420 телеканалам выдано 5 496 лицензий на телевизионное вещание. 3 831 лицензия из этого списка выдана 4 657 телеканалам, основанным на территории 28 стран ЕС (данная цифра является приблизительной, поскольку данные были собраны ещё до выхода Великобритании из Евросоюза, который случился 31 января).

Каждый пятый телеканал, запущенный в регионе, доступен через эфирные цифровые платформы, что говорит о том, что операторы услуг платного телевидения по-прежнему доминируют в сфере дистрибуции телеканалов.

В отчёте также указывается, что в 2019 году более чем 21% всех телеканалов, базирующихся в 28 странах ЕС, были специально ориентированы на другие рынки ЕС-28. В секторе платных платформ видео по запросу, работающих в странах ЕС, эта доля возрастает до 47%.

И, наконец, в отчёте говорится о том, что почти две третьих (63%) платформ SVOD предлагают художественные фильмы и телесериалы.

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