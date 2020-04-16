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Платное ТВ / Pay TV
В настоящее время в Европе работает более 11 000 телеканалов. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта European Audiovisual Observatory.

Согласно информации, полученной из базы данных MAVISE Европейской аудиовизуальной обсерватории (European Audiovisual Observatory), которая изучает доступность телеканалов и служб видео по запросу на территории 41 европейской страны, а также в Марокко, в 2019 году в регионе вещало в общей сложности 11 418 телеканалов. Из них 4 757 телеканалов были каналами местного телевидения.

Ежегодно обновляемая база данных MAVISE предоставляет информацию о телевизионных каналах и службах доступа к видео по запросу, работающих в Европе, включая данные о структуре собственности, целевых аудиториях и выданных лицензиях.

Наибольшее количество местных телеканалов работает на рынке Великобритании – в этой стране их 477. Далее следуют Чехия (86 местных телеканалов), Люксембург (69 местных телеканалов), Испания и Нидерланды (по 62 местных телеканала в каждой).

В отчёте также говорится о том, что на территориях стран, анализируемых MAVISE, 6 420 телеканалам выдано 5 496 лицензий на телевизионное вещание. 3 831 лицензия из этого списка выдана 4 657 телеканалам, основанным на территории 28 стран ЕС (данная цифра является приблизительной, поскольку данные были собраны ещё до выхода Великобритании из Евросоюза, который случился 31 января).

Каждый пятый телеканал, запущенный в регионе, доступен через эфирные цифровые платформы, что говорит о том, что операторы услуг платного телевидения по-прежнему доминируют в сфере дистрибуции телеканалов.

В отчёте также указывается, что в 2019 году более чем 21% всех телеканалов, базирующихся в 28 странах ЕС, были специально ориентированы на другие рынки ЕС-28. В секторе платных платформ видео по запросу, работающих в странах ЕС, эта доля возрастает до 47%.

И, наконец, в отчёте говорится о том, что почти две третьих (63%) платформ SVOD предлагают художественные фильмы и телесериалы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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