Ирландские власти утвердили новые регуляторные нормы, позволяющие высвободить дополнительный спектр радиочастот для увеличения ёмкостей, необходимых для предоставления услуг мобильной связи и широкополосного доступа в интернет.

Временные меры, утверждённые министром связи, контроля за климатом и окружающей средой Ричардом Братоном и ирландским регулятором телекоммуникаций ComReg, являются ответом на резкий скачок объёмов использования мобильных сетей. В настоящее время телекоммуникационные сети вполне справляются с возросшей нагрузкой, однако дополнительная помощь никогда не бывает лишней.

«Сегодня мы как никогда ранее зависим от технологий, обеспечивающих нам возможность связываться друг с другом и получать различные услуги, – говорит министр Брутон. – Эти регуляторные нормы гарантируют наличие у операторов мобильных сетей необходимых ёмкостей для удовлетворения растущего спроса. Я бы хотел поблагодарить ComReg за столь быстрый ответ на этот запрос».

Дополнительный спектр был выделен после консультаций, проведенных с Eir, Three, Vodafone и Virgin Media, а также с RTÉ и Ирландским управлением авиацией, результаты которых были опубликованы 27 марта. Вопреки сложившейся в индустрии телекоммуникаций традиции, на сей раз имела место быстрая и слаженная работа в очень сложных условиях.

«Предоставление нового спектра поможет провайдерам мобильных сетей удовлетворять растущий спрос на их услуги, – заявил комиссар ComReg Джереми Годфри. – ComReg продолжит сотрудничать с индустрией и оказывать поддержку операторам, дабы их телекоммуникационные сети могли и дальше продолжать удовлетворять спрос в это беспрецедентное время. Я бы хотел отдать должное сотрудникам ComReg, самоотверженность и опыт которых помогли осуществить столь сложный проект с большим профессионализмом и в сжатые сроки».

Дополнительные радиочастоты будут выделены в диапазонах 700 МГц и 2.6 ГГц при изменении условий эксплуатации диапазона 2.1 ГГц, гарантирующих его использование для нужд 4G. Телекоммуникационные компании смогут подавать заявки на получение временных лицензий сроком на три месяца максимум за 100 евро с возможностью продления в случае возникновения такой необходимости.

Ирландия – не первая страна, выделившая дополнительный спектр. В США FCC предложила помощь компаниям AT&T, T-Mobile, US Cellular и Verizon, в то время как в Европе многие телекоммуникационные компании заявили, что они особо не нуждаются в дополнительных частотах для поддержания работы сетей.

Британский регулятор Ofcom заявил, что не планирует выделять дополнительные частоты и не получал соответствующих заявок. В британской ассоциации телекоммуникационных компаний – Mobile UK – также подтвердили отсутствие спроса операторов на дополнительные частоты. В Италии Telecom Italia также заявляет об отсутствии запросов, а в Orange подтвердили наличие достаточного количества частот для обслуживания клиентов и, соответственно, отсутствие необходимости делать запросы.

Таким образом, несмотря на то, что данное событие, видимо, не станет началом общеевропейской тенденции, всё же приятно видеть столь быструю реакцию со стороны регулятора. Обычно такое не характерно для индустрии телекоммуникаций.

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