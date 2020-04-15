Несмотря на карантин, Vodafone не прекращает по строительству и улучшению сети 4G. Оператор успешно протестировал оборудование сети на частотах 1800 и 2600 МГц в Киеве, сообщает пресс-служба.

При этом Vodafone удалось достичь рекордной скорости передачи данных — 525 Мбит/сек. Это говорит о том, что оператор постоянно работает над ускорением и расширением своей сети 4G как в столице, так и в других регионах Украины.

«Недавно инженеры компании переконфигурировалы более 250 площадок в Закарпатье, в том числе и в труднодоступной горной местности. Расширили полосу пропускания сети LTE в Одессе и Одесской области, в Житомирской области, а также в городе Умань Черкасской области. Vodafone проводит динамическое расширение спектра с 15 до 20 МГц в Днепропетровской, Херсонской областях и городе Кропивницкий», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в начале апреля Vodafone завершил работу по расширению пропускной полосы сети LTE на территории нескольких регионов. Благодаря этому, скорость передачи данных в сети оператора возросла.

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