В России в скором времени начнет работу видеосервис UFC Fight Pass. Теперь прямые трансляции боёв можно смотреть на русском языке за 399 рублей в месяц, передает Sports.ru.

Согласно данным, на платформе представлены как турниры UFC, проходящие в прямом эфире, так и уже прошедшие события. Трансляции будут показаны на русском и английском языках.

«UFC Fight Pass также будет транслировать более 200 мероприятий в год от лучших лиг боевых искусств со всего мира, включая Invicta FC, Glory Kickboxing, QUINTET, а также боксерские турниры Роя Джонса-младшего, включая те, что проходят в России», — пишет ресурс.

Стоимость подписки составляет 399 рублей в месяц (почти 150 гривен), также пользователям доступны скидки при оформлении на полгода и год.

Кроме того, подписчикам сервиса полагаются некоторые дополнительные бонусы, вроде ранней покупки билетов на турниры UFC, скидок и спецпредложений от партнёров промоушена.

Напомним, с 20 апреля в России начнет вещать телеканал UFC ТВ. На первом этапе телеканал будет доступен абонентам в сети платного телевидения «Ростелеком», а также на мультимедийной платформе оператора – Wink.

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