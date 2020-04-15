Компания Samsung смогла достичь рекордных показателей скорости передачи данных в сети 5G. Пропускная способность превысила 8 Гбит/с, передает 3Dnews.

Сообщается, что в рамках эксперимента на площадке Samsung Digital City два мобильных устройства смогли достигнуть скорости передачи 8,5 Гбит/с. Теоретически, этот показатель в сетях пятого поколения может достигать 20 Гбит/с.

«Специалисты задействовали спектр миллиметровых волн (mmWave; 800 МГц). Применялись такие технологии, как MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) и агрегация несущих частот СА (Carrier Aggregation)», — пишет ресурс.

Такие результаты дают возможность для поддержки новых мультимедийных сервисов. В частности, это позволит организовать 8K-трансляции в реальном времени, а также развивать технологии виртуальной реальности, интернета вещей и т.д.

Напомним, в конце прошлого года мировой рекорд скорости 5G побила китайская компания Huawei. На тот момент показательным стал результат 2,92 Гбит/с.

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