Киевстар расширил покрытие сети 4G в 11 областях. Связь четвертого поколения появилась в 483 населенных пунктах, сообщает пресс-служба.

«Киевстар увеличил покрытие сети 4G в 11 областях Украины, подключив к мобильной связи нового поколения еще 483 населенных пункта. В частности, в Запорожской области — поселки Большая Белозерка, Новониколаевка, в Житомирской – Андрушки, Барашы, в Винницкой – Гранив, Чернятин, в Ивано-Франковской – Комарив, Космач и др.», — говорится в пресс-релизе.

Теперь доступ к скоростному мобильному интернету получили еще 311 тысяч людей. Всего 4G от Киевстар охватывает порядка 11 тысячах населенных пунктов, где проживает почти 79% населения Украины.

Напомним, в начале апреля Киевстар подключил к 4G ещё 43 населенных пункта.

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