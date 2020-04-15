Среди стран Европы больше всего мобильный интернет расходуется в Финляндии. В список крупнейших потребителей мобильного трафика попала вся тройка финских операторов — DNA, Elisa и Telia, передает ПРАЙМ.

Сообщается, что на одну сим-карту оператора DNA в среднем приходится 25,4 гигабайта трафика в месяц, это второй по объемам расхода результат в Европе. Один абонент Elisa тратит примерно по 20,7 гигабайта, а пользователь Telia — 13,9 гигабайта. В списке крупнейших потребителей операторы занимают четвертое и одиннадцатое места соответственно.

Лидером Европы по расходу мобильного трафика оказался оператор Zain из Кувейта с 27,7 гигабайта. Также в первой десятке операторы из Тайваня (FarEasTone, Taiwan Mobile и Chunghwa), Саудовской Аравии и Бахрейна (Zain) и оператор Nova из Исландии.

Отмечается, что в DNA ожидают дальнейшего роста трафика, но уже в сетях 5G. К слову, в начале года оператор запустил услуги 5G и назвал цены. Оператор планирует в ближайшее время развернуть сеть пятого поколения в более чем 20 регионах Финляндии

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