Власти Украины намерены сосредоточиться на развитии связи 4G и 5G. Поддержка этих технологий определена Кабмином как приоритет в программе государственной цифровизации, передает УНИАН.

Сообщается, что в программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады, развитие высокоскоростной связи 4G и 5G определено как один из приоритетов цифровой трансформации.

Согласно программе, власти планируют создать необходимые условия для сетей четвертого и пятого поколения, развивать доступ в интернет и обеспечить высокоскоростным подключением граждан и социальные учреждения.

«Кроме этого, правительство планирует обеспечить доступ граждан и бизнеса к качественным и удобным публичным услугам, внедрить в стране сеть фронт-офисов по предоставлению административных и других публичных услуг, создать систему мониторинга и оценки качества предоставления публичных услуг», — пишет ресурс.

Кабмин намерен развивать электронные инструменты и механизмы в рамках цифровизации государства, а также создать удобные условия для привлечения инвестиций в сферу IT.

Напомним, в январе Минцифры совместно с Украинской библиотечной ассоциацией запустили трёхлетнюю программу обучения украинцев цифровой грамотности.

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