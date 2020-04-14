Google тестирует новый интерфейс YouTube. Теперь просмотр комментариев на платформе станет более удобным, передает Znaj.ua.
Согласно данным, таких перемен пользователи YouTube ждали давно. Google переместит комментарии чуть ниже описания видео, а чтоб получить доступ к рекомендуемым видео, нужно будет прокрутить страницу вниз.
Отмечается, что новый интерфейс появился в версии 15.14.33 приложения YouTube для Android. Однако сервис продолжает тестировать функцию, и, возможно, уже в скором времени обновление станет доступно всем пользователям.
Напомним, ранее в YouTube Music появилась функция отображения текста песен в видеороликах.
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