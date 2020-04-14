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YouTube сообщения
Изображение: NewsLocker

Google тестирует новый интерфейс YouTube. Теперь просмотр комментариев на платформе станет более удобным, передает Znaj.ua.

Согласно данным, таких перемен пользователи YouTube ждали давно. Google переместит комментарии чуть ниже описания видео, а чтоб получить доступ к рекомендуемым видео, нужно будет прокрутить страницу вниз.

Отмечается, что новый интерфейс появился в версии 15.14.33 приложения YouTube для Android. Однако сервис продолжает тестировать функцию, и, возможно, уже в скором времени обновление станет доступно всем пользователям.

Напомним, ранее в YouTube Music появилась функция отображения текста песен в видеороликах.

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