«Триколор» запустил специальную акцию для своих новых и действующих клиентов на карантине. Оператор позволит зрителям выбрать дополнительные бесплатные каналы, сообщается на официальном сайте.

Согласно данным, в рамках акции «Выбери пакет каналов» до 30 апреля каждый абонент сможет получить доступ к одному дополнительному каналу. Акция охватывает пакеты «Детский», «Ночной» и «Ultra HD» сроком на 30 дней. «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и «МАТЧ! Футбол» в рамках акции можно бесплатно смотреть на протяжении 14 дней.

«В условиях, когда жители нашей страны лишены возможности лично посещать культурно-досуговые мероприятия, Триколор сначала сделал бесплатным онлайн-телевидение для клиентов, а теперь предложил на безвозмездной основе оценить все преимущества наших дополнительных пакетов каналов. Уверен, что представленный там контент позволит разнообразить нелегкие будни самоизоляции россиян», — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу «Триколора» Андрей Нестеров.

Отмечается, что для участия в акции зрителям необходимо скачать приложение «Триколор Кино и ТВ» и авторизоваться в нем. Приложение доступно на Smart TV, смартфонах и планшетах, скачать его можно в Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Напомним, на период карантина «Триколор» открыл бесплатный доступ к 156 популярным телеканалам. Предложение актуально с 27 марта по 26 апреля.

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