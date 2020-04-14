Компания SpaceX отложит запуск партии спутников Starlink, намеченный ранее на 16 апреля. Отправка аппаратов в космос перенесется как минимум на неделю, передает Укринформ.

Согласно данным, 16 апреля должен был состояться очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Однако компания решила отложить отправку ракеты в космос ориентировочно на неделю.

Отмечается, что причин переноса запуска SpaceX не называет.

Напомним, ранее компания была вынуждена отменить запуск аргентинского спутника SAOCOM 18, отправка которого была намечена на 30 марта. Пуск не состоялся из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Ещё раньше, 18 марта SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, несмотря на недавние проблемы с двигателем.

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