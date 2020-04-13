Телеканал иновещания UATV будет вещать в Казахстане. Передачи канала появятся на казахстанском «ТДК42» с 15 апреля, передает Телекритика.

Согласно данным, телеканал «ТДК42» работает в кабельной сети ID-TV, через спутник ОТАУ-ТВ и на онлайн-платформах MEGOGO и BEETV. В

первую очередь казахстанцам покажут передачу «Изменившие мир», в которой расскажут о выдающихся украинцах: Николае Гоголе, Иване Поддубном и Игоре Сикорском.

Напомним, в марте Нацсовет выдал телеканалу UATV лицензию на спутниковое вещание на территории стран Европы.

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