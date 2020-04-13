В Украине уже более 57 тысяч мобильных номеров было перенесено в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability). Об этом сообщается на сайте Украинского государственного центра радиочастот.

Согласно данным, по состоянию на 13 апреля 2020 года между операторами было перенесено всего 57 398 номеров. Как известно, в начале января текущего года было принято более 62 тысяч запросов на смену оператора.

Стоит отметить, что за прошедший год на перенос номера было подано 62 367 заявок. Из них до конца 2019 года было удовлетворено 38 690 запросов.

Напомним, в феврале мобильные операторы начали обсуждать возможные изменения, которые стоит внести в политику предоставления услуги MNP. Компании надеются упростить процедуру, чтоб привлекать к ней больше абонентов.

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