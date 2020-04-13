«Роскосмос» втрое снизит стоимость коммерческих запусков в ближайшем будущем. Таким образом компания намерена расшить свою долю на рынке запусков, передает Телеспутник.

Согласно данным, такое решение было принято в ответ на демпинг американских космических предприятий, в частности SpaceX. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, рыночная цена пуска у SpaceX составляет порядка $60 млн, при этом НАСА платит за ту же услугу в 1,5 – 4 раза больше.

«В качестве мер Дмитрий Рогозин предложил, во-первых, акцентироваться на развитии отечественной микроэлектроники. Во-вторых, повысить согласованность между различными заказчиками (в первую очередь — между военными и гражданскими)», — пишет ресурс.

Кроме того, как заявил Рогозин, на сегодняшний день из-за пандемии под угрозой срыва могут оказаться как минимум 9 коммерческих запусков российских ракет.

Напомним, в марте стартап OneWeb, который должен был обеспечить глобальный спутниковый интернет, объявил о банкротстве. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта.

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