После массовых уничтожений вышек 5G в Великобритании, сжигать оборудование принялись в Нидерландах. Было зафиксировано несколько нападений на вышки сотовой связи, в частности, и на совсем недавно запущенные, передает 42.TUT.BY.

Вероятно, причиной таких действий стали все те же фейки о взаимосвязи коронавируса и сети 5G. Речь идёт о теории, сторонники которой верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм.

Хотя, в Нидерландах протесты против связи пятого поколения начались ещё с момента ее внедрения в 2019 году. Однако ранее «актов насилия» замечено не было.

Так или иначе, местное население опасается якобы негативного влияния новейшей технологии на здоровье людей. В то же время, на сегодня нет никаких доказательств вредного воздействия 5G на человека.

«Сигнал от вышек настолько легко блокируется, что он даже не проникает во внутренний слой кожи, а сотовые сети работают с такой малой мощностью, что они значительно ниже безопасного предела радиационного воздействия. Другими словами, нападения вызваны иррациональными страхами, а не фактами», — говорится в тексте.

Напомним, на прошлой неделе британцы уничтожили ряд 5G-вышек в нескольких городах из-за теории о связи технологии с распространением коронавируса. Примечательно, что под раздачу попали не только 5G-вышки, но и 2G-, 3G- и 4G-оборудование.

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