Компания Samsung запатентовала смартфон с весьма необычным дизайном. Дисплей нового устройства выгнут во все стороны, передает Znaj.ua.

Согласно данным, безрамочный экран заходи за все четыре края корпуса, при этом углы остаются металлическими. Предположительно, это поможет сделать смартфон более крепким и долговечным.

Каким образом в разработке будет размещена фронтальная камера, пока неизвестно. Ресурс предполагает, что ее встроят под сам экран.

Напомним, в феврале появилась информация, что Samsung и LG работают над созданием нового типа устройств — Cloud Top — по сути, являющегося гибридом смартфона и ноутбукового дисплея.

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