ПОДЕЛИТЬСЯ
Платное ТВ / Pay TV

В ближайшие пять лет количество абонентов услуг платного цифрового телевидения в странах Восточной Европы вырастет почти на 10 миллионов, прогнозируют в Digital TV Research. Однако, при этом общее количество абонентов услуги в регионе (включая подписчиков услуг аналогового телевидения) будет снижаться по мере сокращения количества населения по причине снижения рождаемости и увеличения миграции, передает Digital TV Europe.

Согласно материалам исследования, в период с 2019 по 2025 год количество абонентов услуг платного телевидения вырастет в регионе до отметки в 77 миллионов.

Эксперты отмечают, что по состоянию на конец 2019 года в странах Восточной Европы по-прежнему насчитывалось 15,4 миллиона подписчиков услуг аналогового кабельного телевидения. Это означает, что в ближайшие пять лет количество абонентов услуг платного телевидения будет сокращаться по мере исчезновения данных сетей – несмотря на рост количества подписчиков услуг цифрового ТВ.

В период с 2019 по 2025 год количество телевизионных домохозяйств сократится в 16 странах – при этом в регионе число телевизионных домохозяйств упадёт за указанный период на 2,2 миллиона.

В 2025 году половина подписчиков услуг платного телевидения будет проживать в России, однако, в период с 2019 по 2025 число абонентов услуги в данной стране снизится на 2,91 миллиона. Также в период с 2019 по 2025 год количество абонентов услуг платного телевидения снизится в шести странах.

«Количество абонентов услуг платного телевидения в странах Восточной Европы сократится с 83 миллионов в 2018 году (когда был отмечен пик) до 78 миллионов в 2025 году. Миграция в сочетании со снижением рождаемости приведут к тому, что в период с 2019 по 2025 год количество населения сократится в 14 из 22 стран, которые мы анализируем», — отметил старший аналитик компании Digital TV Research Саймон Мюррей.

Напомним, по итогам прошлого года операторы платного ТВ в США потеряли около 6 миллионов абонентов. Наибольшие потери понесли медиахолдинги AT&T, Dish и Comcast, лишившись 1,16 млн, 194 тыс. и 149 тыс. подписчиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА