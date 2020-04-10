В ближайшие пять лет количество абонентов услуг платного цифрового телевидения в странах Восточной Европы вырастет почти на 10 миллионов, прогнозируют в Digital TV Research. Однако, при этом общее количество абонентов услуги в регионе (включая подписчиков услуг аналогового телевидения) будет снижаться по мере сокращения количества населения по причине снижения рождаемости и увеличения миграции, передает Digital TV Europe.

Согласно материалам исследования, в период с 2019 по 2025 год количество абонентов услуг платного телевидения вырастет в регионе до отметки в 77 миллионов.

Эксперты отмечают, что по состоянию на конец 2019 года в странах Восточной Европы по-прежнему насчитывалось 15,4 миллиона подписчиков услуг аналогового кабельного телевидения. Это означает, что в ближайшие пять лет количество абонентов услуг платного телевидения будет сокращаться по мере исчезновения данных сетей – несмотря на рост количества подписчиков услуг цифрового ТВ.

В период с 2019 по 2025 год количество телевизионных домохозяйств сократится в 16 странах – при этом в регионе число телевизионных домохозяйств упадёт за указанный период на 2,2 миллиона.

В 2025 году половина подписчиков услуг платного телевидения будет проживать в России, однако, в период с 2019 по 2025 число абонентов услуги в данной стране снизится на 2,91 миллиона. Также в период с 2019 по 2025 год количество абонентов услуг платного телевидения снизится в шести странах.

«Количество абонентов услуг платного телевидения в странах Восточной Европы сократится с 83 миллионов в 2018 году (когда был отмечен пик) до 78 миллионов в 2025 году. Миграция в сочетании со снижением рождаемости приведут к тому, что в период с 2019 по 2025 год количество населения сократится в 14 из 22 стран, которые мы анализируем», — отметил старший аналитик компании Digital TV Research Саймон Мюррей.

Напомним, по итогам прошлого года операторы платного ТВ в США потеряли около 6 миллионов абонентов. Наибольшие потери понесли медиахолдинги AT&T, Dish и Comcast, лишившись 1,16 млн, 194 тыс. и 149 тыс. подписчиков.

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