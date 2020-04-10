Disney временно уволит часть сотрудников. Компания вынуждена пойти на такие меры в связи с тем, что функции некоторых работников в условиях пандемии являются невостребованными, передает Телеспутник.

Согласно данным, временно отстранены от работы будут сотрудники отделов, связанных с маркетингом и дистрибуцией. Тем не менее, они все также будут считаться частью команды Disney.

При этом временно уволенные сотрудники получат возможность медицинского обслуживания, а также компенсацию в размере зарплаты за пять недель. Кроме того, у них будет возможность получать по $600 в неделю благодаря федеральному законопроекту США, направленному на стимулирование экономической деятельности в связи с эпидемией коронавируса.

Отмечается, что в конце прошлого месяца Disney снизил зарплаты работни км, занимающим руководящие должности. Так, все вице-президенты теперь будут получать на 20% меньше, старшие вице-президенты — на 25% меньше, а исполнительные вице-президенты — на 30% меньше.

В то же время компании Amazon пандемия, наоборот, помогла получить прибыль. Интернет-гигант планирует нанять около 100 тысяч новых сотрудников, поскольку просто не успевает обработать многочисленные заказы.

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