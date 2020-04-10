Спустя пять месяцев после запуска платформы Disney+ число её абонентов по всему миру достигло отметки в 50 миллионов. Об этом по данным пресс-службы компании сообщает Digital TV Europe.

Услуга представляет собой специализированную платформу, на которой представлен потоковый контент (фильмы и телепрограммы), выпущенный компаниями, входящими в империю Disney – такими, как Pixar, Marcel, Star Wars, National Geographic, а кроме того – контент, произведенный самой компаний Disney за почти сто лет её существования. Помимо этого, платформа также предлагает целый ряд оригинальных проектов – таких, как мегапопулярные оригинальные сериалы «Звездные войны: Мандалорианец» и «Леди и Бродяга».

Компания Disney не предоставила статистические данные в разрезе регионов, однако, заявила о том, что количество платных абонентов платформы в Индии (оформивших подписку через Hotstar) достигло отметки в восемь миллионов. Это почти 16% от общей абоненткой базы услуги.

В феврале в компании Disney заявляли о том, что число абонентов платформы на первых пяти запущенных рынках составило 28,6 миллиона, при этом примерно пятую часть от этого числа составляли абоненты, полученные благодаря дистрибуторскому соглашению с Verizon.

«Мы без ложной скромности говорим о том, что платформа Disney+ привлекла внимание миллионов пользователей по всему миру, и верим в то, что это является предвестником нашего дальнейшего стабильного расширения в странах Западной Европы, в Японии и на всей территории Латинской Америке до конца текущего года. Захватывающие истории притягивают внимание и поднимают настроение, и у нас есть неплохие возможности для запуска новых развлекательных проектов, основанных на радости и оптимизме от Disney+», — заявил председатель совета директоров отдела прямых продаж в компании Disney Кевин Майер.

Напомним, 25 марта сервис Disney+ начал работу в семи странах: Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Испании, Австрии и Швейцарии.

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