Apple открывает бесплатный доступ к сериалам для зрителей на карантине. Контент Apple TV+ в свободном доступе появится уже на днях, передает Телекритика.

Согласно данным, для подписчиков из США бесплатный контент открыт ещё со вчера, с 9 апреля. Жители других стран смогут смотреть сериалы в свободном доступе на Apple TV+ уже с завтрашнего дня, с 11 апреля.

Бесплатный контент доступен а приложении Apple TV по адресу apple.co/FreeForEveryone. Приложение поддерживается устройствами Apple, некоторыми смартфонами Samsung и LG, а также устройствами Amazon Fire TV и Roku. Просмотр сериалов полностью бесплатный и не требует регистрации.

Отмечается, что среди всего контента, предлагаемого бесплатно сервисом Apple TV+, такие фильмы и сериалы, как: «Королева слонов», «Маленькая Америка», «Дом с прислугой», «Ради всего человечества», «Дикинсон», «Помощники» и т.д.

Напомним, ранее бесплатный доступ к своему контенту зрителям предложили: MEGOGO, Ланет.TV, Viasat и «ВОЛЯ«, а также OTT-сервис «Триколора» и ряд онлайн-кинотеатров в России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.