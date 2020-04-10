Apple может стать влалельцем технологической компании, специализирующейся на создании решений в сфере виртуальной реальности. По слухам, сейчас Apple находится на стадии приобретения NextVR, передает 9to5Mac.

Согласно данным, производитель iPhone активно инвестирует в сектор дополненной реальности, а также находится в процессе разработки AR-гарнитуры. Отмечается, что в компании Apple сильно заинтересованы в получении доступа к библиотеке патентов NextVR, в которой собрано более 40 технических патентов.

Один из наиболее интересных патентов, в частности, связан с технологией, для масштабирования видеопотоков, которая нашла своё применение при ведении трансляций с музыкальных и спортивных мероприятий.

Несмотря на разработку решений в сфере виртуальной реальности для PlayStation VR и гарнитур Oculus, HTC, Microsoft и Lenovo, а также партнёрство с организаторами Уимблдонского турнира, NBA и Fox Sports, компании не удалось получить финансирование в рамках кампании Серии С в начале 2019 года, что привело к сокращению её штата на 40%.

В публикации также говорится, что стоимость сделки будет оценена в 100 миллионов долларов США, хотя сдёлка еще не закрыта. По словам авторов статьи, компания Apple создала подставную компанию, которая будет работать над созданием устройства AR, а сотрудникам обеих компаний говорят, что им необходимо будет переехать.

Компания Apple регулярно скупает мелкие технологические фирмы, не раскрывая детали сделок. В частности, последним приобретением компании стала фирма-разработчик «погодного» приложения DarkSky.

Напомним, в конце января появилась информация, что Apple претендует на киностудию Metro-Goldwyn-Mayer.

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