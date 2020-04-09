В Китае представили новый стандарт сообщений в 5G, способный заменить стандартные SMS. Мобильные операторы провели совместную онлайн-пресс-конференцию, на которой представили преимущества новой технологии, передает Finance.ua.

Сообщается, что в пресс-конференции приняли участие представители 11 компаний, включая Huawei, Xiaomi, vivo, OPPO, ZTE, Samsung, Lenovo и Meizu. Они намерены включить технологию в свои новые модели смартфонов.

«Служба обмена сообщениями 5G является новым обновлением базовой службы коротких сообщений (SMS). Для отдельных пользователей сообщения 5G позволят отправлять более емкие тексты сообщения, в отличие от SMS, и могут поддерживать несколько форматов мультимедиа, включая текст, изображения, аудио, видео, смайлики и контакты», — пишет ресурс.

К слову, Huawei уже опробовала новый стандарт сообщений. В марте услуга уже была запущена в пилотном регионе, чтобы начать совместный тест. Первый звонок в сети хотят совершить 10 апреля, а поддержку обмена сообщениями 5G в июне.

Напомним, в январе стало известно, что Apple и Google создают новый стандарт SMS-сообщений, направленный на усиление защиты пользователей от злоумышленников. OTP SMS поможет избежать утечки данных при введении одноразовых кодов подтверждения.

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