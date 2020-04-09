Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отменила конкурс на 29 свободных FM-частот. Такое решение регулятор принял в связи с объявленным в стране карантином, говорится на официальном сайте.

Согласно данным, Нацсовет 20 декабря в рамках проекта «Вещание общин» объявил конкурс на лицензии на вещание с использованием 29 свободных частот в FM-диапазоне в 12 областях. Прием заявок на конкурс, согласно решению, должен был продолжаться до 18 февраля текущего года, а подбить итоги должны были 17 апреля.

Однако, в связи со сложностями, возникшими при введении карантина в Украине, подведение итогов стало невозмодным. Поэтому Нацсовет был вынужден отменить свое решение и, как следствие — сам конкурс.

Конкурсные гарантии, предварительно оплаченные претендентами, будут возвращены владельцам по их заявлениям. Будет ли этот конкурс проведен позже — Нацсовет сообщит со временем.

Напомним, безусловным лидером на украинском рынке по количеству полученных FM-частот является «Общественное радио».

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