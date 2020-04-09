Эпидемия Covid-19 (коронавирус) оказала прямое влияние на привычки и поведение, связанные с потреблением потокового контента. Согласно данным из нового отчёта Conviva, лишь за один минувший месяц в этой сфере произошли заметные изменения. В столь непростое для потокового вещания время европейские издатели видеоконтента сталкиваются с множеством трудностей.
Ключевые выводы из отчёта:
- Ситуация с потоковыми трансляциями в марте оставалась стабильной для европейских издателей – В глобальном масштабе в сфере потокового вещания был отмечен рост более чем на 20% в сравнении данными, полученными двумя неделями раньше. При этом доля стран Северной и Южной Америки выросла за тот же период времени почти на 27%. Общая стабильность в Европе, тем не менее, скрывает ряд драматических изменений в моделях потребления.
- Потребление спортивного контента резко сократилось – Доля просмотров спортивного контента в Европе традиционно составляла 30% от общего количества просматриваемого контента, и эффект практически полной остановки спортивных соревнований в Европе оказался очень глубоким. Если сравнивать последнюю неделю марта с первой, то объёмы просмотра спортивных состязаний снизились на 91%.
- Потребление развлекательного контента выросло – Потребление развлекательного контента в Европе выросло на 39%. Столь высокая доля просмотров смогла перекрыть падение, имевшее место в секторе спортивного контента.
- Потребление новостного контента резко выросло – Поскольку люди желают оставаться в курсе последних новостей, объёмны просмотров информационных программ выросли более чем на 130% и втрое увеличили долю просмотров.
- Потребление VoD превысило потребление «живого» контента – Просмотры контента, получаемого по запросу, выросли на 41%, в то время как потребление «живого» контента упало на 30%.
- Американские потоковые платформы оттягивают зрителя – Одновременный запуск нескольких американских потоковых платформ в марте оттянул некоторое количество зрителей от потоковых платформ своих стран.
Заглядывая в будущее
Переход телевидения в Интернет ускорится – Увеличение потребления VoD, по всей видимости, означает долгосрочный переход к модели просмотра видео по запросу.
Значимость бэк-каталогов усилится – Данная тенденция, наметившаяся ещё до начала эпидемии Covid-19 (о чём свидетельствуют огромные суммы, потраченные на просмотр таких сериалов, как Друзья, Офис и Сайнфелд), по всей видимости, получит огромное развитие в Европе. По мере снижения темпов производства свежего премиального контента аудитория вновь обращается к старому контенту, и, соответственно, важность бэк-каталогов сильно возрастёт.
Спорт воспрянет с огромной силой – Аппетит европейцев к спортивному контенту не уменьшился. Обращение спортивных издателей к кибер-спорту показало то, что спрос остаётся прежним. Исходя из того, что несколько спортивных турниров пройдёт за закрытыми дверями, спрос на спортивные трансляции будет высок как никогда ранее.