Сегодня, 9 апреля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подвёл итоги конкурса по развитию военно-патриотического вещания в Украине. Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

Согласно данным, победителем на частоте 92,3 МГц в городе Мелитополь Запорожской области стала Центральная телерадиостудия Министерства обороны («Армия FM — военное радио»).

Исходя из условий конкурса, претенденты должны транслировать программы о деятельности Вооруженных Сил Украины, Объединенных Сил, ветеранов АТО и событий, происходящих на временно оккупированных и неподконтрольных территориях.

Вещать радио должно 24 часа в сутки. Объем военно-патриотического вещания — не менее 30%.

Напомним, в октябре прошлого года «Армия FM – военное радио» начало разворачивать общенациональную сеть военно-патриотического вещания.

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