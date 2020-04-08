Федеральное агентство связи (Россвязь) занимается внедрением технологии eSIM в России. Компания ищет подрядчика на разработку концепции применения виртуальных сим-карт, передает РБК.
Согласно данным, Россвязь объявила тендер на разработку концепции внедрения технологии виртуальных сим-карт. Максимальная стоимость контракта — 15 миллионов рублей. Исполнитель должен будет завершить работу в декабре 2020 года.
«eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам», — объясняет ресурс.
Предположительно, в тендере поучаствует Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), который обеспечивает работу системы переноса мобильных номеров при смене оператора.
Ожидается, что технология eSIM поможет облегчить жизнь пользователей, в частности, создаст возможность дистанционного обслуживания. Кроме того, могут быть уменьшены размеры устройств, и как следствие — снижены за парты на их производство.
Напомним, осенью прошлого года стало известно, что «Ростелеком» работает над созданием системы удаленной идентификации сотовых абонентов. Такая технология поможет облегчить переход России на eSIM.