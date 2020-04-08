Медийные организации выступают против трансляции уроков «Всеукраинской школы онлайн» на телеканалах NewsOne, 112 и ZIK. Медийщики считают, что данные каналы несут кремлёвскую пропаганду, передает Телекритика.

Согласно данным, против трансляции уроков на этих трёх каналах выступили Медиадвижение, Независимый медийный совет и общественные организации. Они уверены, что показ уроков на этих каналах может навредить информационной безопасности.

«Мы считаем, что такое решение существенно навредит информационной безопасности Украины и информационной гигиене общества, поскольку оно существенно расширит влияние российской и пророссийской пропаганды, в частности и на молодое поколение», — заявили медийщики.

Дело в том, что каналы принадлежат так называемому холдингу «Новости», формальным владельцем которого является Тарас Козак. Козака связывают с Владимиром Медведчуком, кумом президента России Владимира Путина. По словам медийщиков, в эфире именно этих трёх каналов часто можно услышать кремлёвскую пропаганду или месседжи российских государственных каналов.

В связи с этим, медийные организации просят власти пересмотреть свое решение касательно телеканалов, избранных для трансляции уроков «Всеукраинской школы онлайн» и не делать каналы, связанные с Медведчуком, частью национального проекта.

Напомним, проект «Всеукраинская школа онлайн» запущена с понедельника, 6 апреля. Бесплатный просмотр уроков доступен на медиасервисе MEGOGO, платформе OLL.TV «Медиа Группы Украина», а также сервисах «Киевстар ТВ» и Vodafone TV.

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