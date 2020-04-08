MEGOGO запустил канал с круглосуточным показом сериала «Друзья»

На медиасервисе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Друзья HD, эфир которого всецело посвящён любимому сериалу миллионов «Друзья».

[М] Друзья HD – один из более 50 собственных интерактивных каналов MEGOGO. Каждый такой [М] канал имеет собственный тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшего «эфира», функцию избрания звуковой дорожки, субтитров и качества изображения.

Канал [М] Друзья HD уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная». Канал вещает круглосуточно и показывает эпизоды популярного сериала в режиме нон-стоп.

«Мы продолжаем создавать возможности для проведения действительно интересного времени дома. Любимые «Друзья» – именно тот сериал, который уже много лет помогает нам отдохнуть, отвлечься и хорошо посмеяться. Поэтому новый канал [М] Друзья HD однозначно станет еще одной причиной, чтобы оставаться дома в течение карантина», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Напомним, «Друзья» – популярный американский ситком, который впервые вышел на экраны в 1994 году. Сериал имеет 10 сезонов. Проект получил немало наград, среди которых шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Ранее на сервисе MEGOGO начал работу интерактивный канал [М] #stayhome HD.

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