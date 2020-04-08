Интернет-гигант Amazon расширяет штат в связи с коронавирусом. Пандемия принесла компании такой приток клиентов и заказов, что у ретейлера не хватает рабочих рук, передает Корреспондент.

Согласно данным, закрытие магазинов и ограничение людей в перемещении стимулировало рост онлайн-покупок. В связи с этим, Amazon временно прекратит доставку побочных посылок Amazon Shipping, не предназначенных для клиентов компании — ритейлеру просто не хватает рабочих рук.

Для того, чтоб справиться с возросшим количеством заказов, ретейлер планирует нанять на свои склады около 100 тысяч работников. Хотя, только недавно компания понесла потери из-за коронавируса, сегодня ее дела явно идут в гору.

В то же время пандемия привела к потере популярности аудиостриминговых сервисов и кабельного ТВ. По данным агентства Standard&Poor’s, % респондентов из США намерены уменьшить пользование музыкальными сервисами, а ещё 28% говорят о сокращении просмотра кабельного телевидения.

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